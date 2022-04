ESPN: "Mata lascia il Manchester United, Inter e Milan interessate"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Le strade di Juan Mata e il Manchester United si separeranno in estate. Il calciatore spagnolo, che a luglio dello scorso anno aveva prolungato il suo contratto con i Red Devils per un'altra stagione, lascerà l'Old Trafford per intraprendere una nuova avventura. Nonostante la carta d'identità dica 33 anni, l'ex Chelsea non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e vuole continuare a giocare nei top 5 campionati europei.

Derby Inter-Milan per Mata

Nonostante l'interesse di Valencia - ha già giocato ai Pipistrelli dal 2011 al 2014 - e Real Oviedo, Mata escluderebbe un ritorno in Liga, pertanto, secondo ESPN, su di lui si potrebbe aprire un derby di mercato tra Inter e Milan, ingolosite dalla possibilità di poterlo prendere a parametro zero. Le due milanesi, però, non sarebbero le uniche squadre italiane ad aver puntato i riflettori sul classe '88, anche se ESPN non indica i nomi delle altre pretendenti. Intanto Mata ha fatto fatica a trovare spazio nello United di Ralf Rangnick e in cinque presenze tra Champions League (3), FA Cup (1) e Carabao Cup (1) ha racimolato appena 177 minuti: troppo poco per un calciatore del suo calibro.