Mirror: "Lingard da Mourinho alla Roma convinto da Smalling e Abraham"

ROMA - Sono tanti i calciatori che a fine stagione si ritroveranno svincolati e a caccia di nuove esperienze, tra questi c'è anche Jesse Lingard del Manchester United che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. L'attaccante inglese, ai Red Devils dal 2014 (in mezzo un paio di prestiti al Derby County e al West Ham), dopo otto anni potrebbe dire addio e cambiare aria, magari scegliendo l'Italia e la Serie A per tornare dal suo Special mentore.

Lingard da Mourinho? C'è la doppia carta Smalling-Abraham

Con Mourinho Lingard ha vissuto il suo periodo migliore allo United e ha perfezionato il suo stile di gioco, ecco perché secondo il "Mirror" una delle destinazioni più calde per il futuro dell'ex Brighton sarebbe proprio la Roma dello Special One, che riabbraccerebbe volentieri un suo pupillo. In più, i giallorossi potrebbero giocarsi la doppia carta Smalling e Abraham: il primo ex compagno al Manchester di Lingard, il secondo invece amico in nazionale. West Ham e Newcastle sarebbero le altre due opzioni, ma certo che ritrovare Mou e due vecchi amici di campo in un colpo solo potrebbe giocare un ruolo chiave e vincente in un'eventuale trattativa.