Mundo Deportivo: "Dembelé, il Barcellona ha una nuova proposta da fargli"

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, le trattative per il rinnovo di Ousmane Dembelé con il Barcellona sarebbero riprese grazie allo zampino di Xavi, L'allenatore è molto soddisfatto delle prestazioni del francese - diventato ormai un titolare indiscusso - e avrebbe chiesto alla dirigenza di riprendere i discorsi per il prolungamento. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2022, piacerebbe molto al Psg (soprattutto nel caso in cui Mbappé lasci Parigi) e il Barcellona sarebbe sicuro che non ha già firmato con altre squadre.