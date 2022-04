Pjanic, il Besiktas rinuncia al riscatto: "Tornerà al Barcellona"

Il futuro di Miralem Pjanic non sarà più in Turchia. L'ex centrocampista della Juventus, sta chiudendo la stagione in prestito al Besiktas, ma al termine del campionato tornerà al Barcellona (proprietaria del cartellino). Pjanic è tornato in campo nel week end scorso, giocando una scampolo di gara contro l'Alanyaspor. Al termine della sfida il direttore sportivo del Besiktas Ceyhun Kazanci è stato interrogato sul futuro del regista bosniaco: "Pjanic è in prestito nella nostra squadra dall'inizio della stagione. Tuttavia, non giocherà con noi il prossimo anno. Inizieremo la stagione solo con giocatori adatti al sistema di gioco del nostro tecnico", ha chiarito Kazanci.