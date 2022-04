Bayern, Kahn: "Lewandowski? Sarà con noi anche il prossimo anno"

MONACO DI BAVIERA - Oliver Kahn , amministratore delegato del Bayern Monaco , blinda l'attaccante polacco Robert Lewandowski a dispetto di un contratto in scadenza nel 2023 e le voci su un'intesa già raggiunta col Barcellona per un triennale già dalla prossima estate: "Sembra che ci sia una gara a chi la spara più grossa ma Robert Lewandowski sarà con noi anche la prossima stagione".

"Non stiamo pensando di privarci di uno come lui"

Continua così l'ex portiere dei bavaresi: "Voglio ricordare che abbiamo ancora un contratto per la prossima stagione, se ci sarà qualcosa da comunicare lo faremo - ha sottolineato ieri sera Kahn, prima della gara col Villarreal - Non siamo pazzi, non stiamo pensando di privarci di un giocatore da 30-40 gol a stagione. C'è un contratto ancora in vigore e, come abbiamo sempre detto, inizieremo a parlare di rinnovo".