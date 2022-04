Bbc: "È Ten Hag il sostituto di Rangnick sulla panchina dello United"

MANCHESTER (Regno Unito) - " Erik Ten Hag ha battuto la concorrenza di Mauricio Pochettino , altro candidato forte ma sotto contratto col Psg: sarà lui il sostituto il Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United". Nel Regno Unito sono convinti e, dopo The Athletic, anche la Bbc dà in dirittura d'arrivo l'arrivo dell'attuale tecnico dell'Ajax in casa Red Devils al posto del tedesco sostituto ad interim di Solskjaer. Secondo l'emittente televisiva britannica non sarebbe da escludere un annuncio ufficiale già dopo la finale della Coppa d'Olanda, in programma domenica, fra i Lancieri e il Psv Eindhoven.

Bbc: "United, Ten Hag firmerà un triennale con opzione"

Per l'allenatore olandese - sempre secondo la Bbc - sarebbe pronto un triennale con opzione per una quarta stagione e all'orizzonte si prospetta un'estate rivoluzionaria per lo United fra giocatori in scadenza (Pogba e Lingard) o dal futuro incerto (Ronaldo e Rashford su tutti). A proposito del 29enne centrocampista francese ex Juve, il suo addio non sarebbe così scontato: stando al Mirror, il club vorrebbe proporgli un rinnovo che, bonus compresi, ne farebbe il giocatore più pagato in Premier League (circa 31 milioni di euro lordi a stagione). Ingaggio che però potrebbe provocare le ire dello spogliatoio considerando acciacchi e critiche aperte rivolte alla società che hanno contraddistinto le ultime stagioni del francese.