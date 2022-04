Mundo Deportivo: "Bernabé incanta Parma: Juve, Milan e Atalanta ci pensano"

PARMA - Fermo fino a dicembre per un intervento al cuore a causa di un'anomalia cardiaca riscontrata nell'agosto scorso, il giovane talento Adrian Bernabé sta conquistando il Parma e, soprattutto, sta suscitando l'attenzione dei grandi club. Centrocampista spagnolo di quasi 21 anni, Bernabé ha realizzato due doppiette in occasione dei successi dei ducali, nel campionato di Serie B, contro il Cosenza, 3-1 il 2 aprile scorso, e il Como, 4-3 il 6 aprile. Secondo Mundo Deportivo Bernabé piace a Milan, Atalanta e Juventus, che lo stanno tenendo d'occhio per il prossimo mercato estivo. I rossoneri avrebbero messo sul piatto 10 milioni per il talentino iberico, cresciuto nell'Espanyol e nel Barcellona, che ha un contratto con il Parma fino al 2024.