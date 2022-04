Daily Star: "Ronaldo scaricato da Ten Hag allo United"

La storia di Cristiano Ronaldo con il Manchester United potrebbe chiudersi definitivamente a fine stagione. Stando a quanto riporta il "Daily Star", Erik Ten Hag, ormai vicinissimo alla firma con i Red Devils, avrebbe dato il via libera alla cessione del fuoriclasse portoghese, tornato l'estate scorsa dopo l'esperienza di tre anni alla Juve, dove ha vinto due scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Il quotidiano inglese fa sapere che secondo il tecnico olandese CR7 non sarebbe adatto all'idea di gioco che intende proporre allo United. Dunque, il futuro di Ronaldo resta un'incognita. Considerando che sarebbe da escludere un ritorno al Real Madrid o un'altra squadra in Premier League visto il legame con i Red Devils, e che l'ipotesi Psg non sembrerebbe molto concreta, Cristiano potrebbe prendere in considerazione un ritorno in Portogallo.