Juve, Zaniolo allo scoperto: "Non so se resto alla Roma"

ROMA - "Se il mio futuro è qui? I tifosi sono sempre stati fantastici, mi sono stati accanto anche nei momenti più bui, per il resto non lo so". Così parla Nicolò Zaniolo dopo il 4-0 rifilato dalla sua Roma al Bodo Glimt, un match che lo ha visto trascinare i giallorossi in semifinale di Conference League con una tripletta.