ESPN: "Ten Hag vuole Tchouameni. Pogba-United, addio vicino"

Erik ten Hag ha deciso di puntare tutto su Aurelien Tchouameni per il centrocampo del Manchester United, che molto probabilmente non avrà Paul Pogba. Secondo quanto riferito da Espn, infatti, l'allenatore pronto a diventare il nuovo tecnico del Red Devils ha già indicato alla società inglese i colpi da realizzare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra questi il 22enne centrocampista del Monaco, protagonista di una buona stagione in Ligue 1. La scelta di puntare tutto su Tchouameni si è resa necessaria anche a causa dell'addio di Pogba. L'ex centrocampista della Juve non rinnoverà il suo contratto con il club di Manchester e lascerà lo United a fine stagione.