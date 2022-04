Bild: "Mazraoui dall'Ajax al Bayern Monaco a parametro zero"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco sarebbe ad un passo da Noussair Mazraoui: secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, i bavaresi avrebbero trovato l'accordo col 24enne esterno destro marocchino, in scadenza di contratto con l'Ajax. Ma Mazraoui, che piaceva anche al Barcellona e al Tottenham di Conte e Paratici, potrebbe non essere l'unico calciatore dei Lancieri a trasferirsi a Monaco di Baviera: il Bayern starebbe portando avanti la trattativa per il 19enne centrocampista Ryan Gravenberch, sotto contratto fino al 2023, e da tempo nel mirino anche della Juventus.