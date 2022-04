L'Equipe: "Via gli argentini dal Psg! Escluso Messi"

PARIGI (Francia) - Sarà un'estate complicata per il Paris Saint-Germain, in questi giorni stanno emergendo molti rumors sul futuro del club parigino a partire dalla dirigenza fino alla rosa. Il quotidiano francese L'Equipe ha riportato che il Psg starebbe preparando una rivoluzione che vedrebbe i giocatori argentini in partenza: Angel Di Maria , Leandro Paredes e Mauro Icardi sono gli indiziati con Lionel Messi escluso dalla lista.

La situazione

Di Maria è il giocatore con la situazione più semplice sia per lui che per il club parigino visto che è in scadenza di contratto a giugno, invece saranno più macchinose le operazioni per liberarsi di Paredes (scadenza a giugno 2023) ed Icardi (scadenza giugno 2024): l'ex Roma, che ha vissuto una travagliata stagione condizionata dalla pubalgia, sarebbe corteggiato da alcuni club di Premier League ed il Psg cercherà di farlo giocare in queste ultime partite per valorizzarlo al meglio. Per l'ex Inter 30 presenze complessive in stagione e 5 gol con anche l'umiliazione dell'ingresso al 90° contro il Marsiglia, è fuori dal progetto e si cercherà una soluzione contando anche l'ingaggio da 10 milioni di euro l'anno.