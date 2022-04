Marca: "Rudiger chiama, il Real studia la formula"

MADRID(SPAGNA) - Antonio Rudiger torna in orbita Real Madrid. Come riporta Marca, gli agenti del difensore ex Roma hanno contattato nuovamente il club madrileno con l'obiettivo di discutere di un suo possibile trasferimento in Spagna. La questione dipenderà molto dall'aspetto economico. Le richieste del centrale del Chelsea sono molto alte: 55 milioni di euro d’ingaggio e bonus per un contratto di quattro anni. Lo riporta il quotidiano spagnolo. Su Rudiger, oltre al Real Madrid, ci sono anche Juve e Manchester United. Dopo che il giocatore ha rifiutato i Red Devils, l’agente lo avrebbe proposto ai blancos. I bianconeri, invece, rimangono alla finestra.