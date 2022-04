RMC Sport: "Mbappé-Real, la famiglia si recherà a Madrid"

TORINO - Kylian Mbappé è il primo obiettivo del Real Madrid di Carlo Ancelotti ed è il nome in cima alla lista delle richieste del tecnico italiano al presidente Florentino Perez. Lo rivela oggi L'Equipe, con un titolo indicativo: "Operazione Mbappé". Il quotidiano francese riporta di un blitz dell'entourage del giocatore che ieri ha raggiunto Doha per conoscere le richieste della proprietà del club di Ligue 1, sempre intenzionato al prolungamento del contratto con l'attaccante. Il nome di Mbappé è il primo della lista dei desideri di Ancelotti, che vuole costruire una squadra ancora più forte di quella attuale, che si avvia a conquistare la Liga ed è già in semifinale di Champions.