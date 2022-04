Marca: "Ancelotti vuole Rüdiger al Real Madrid"

MADRID (Spagna) - Si fa sempre più forte la concorrenza del Real Madrid su Antonio Rüdiger, difensore del Chelsea in scadenza di contratto seguito con attenzione anche dalla Juve. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, nell'incontro di venerdì scorso tra Ancelotti e la dirigenza delle Merengues per programmare la prossima stagione sarebbe stato messo proprio il nome del tedesco in cima alla lista, per rafforzare una rosa già oggi di assoluto livello.