Bild: "Borussia Dortmund, Bensebaini ad un passo"

Alla vigilia dello scontro diretto con il Bayern Monaco, che potrebbe regalare lo scudetto agli uomini di Nagelsmann, il Borussia Dortmund sembra già proiettato al futuro. La società tedesca, che sta già cercando il sostituto di Haaland , è a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Bild, i gialloneri avrebbero chiuso per Ramy Bensebaini.

Dortmund scatenato sul mercato

Il 27enne laterale sinistro algerino avrebbe scelto il Borussia Dortmund, col Moenchengladbach (costretto a fare cassa per problemi finanziari) che riceverà 17 milioni di euro per il suo cartellino. Bensebaini era in scadenza nel 2023. Dopo Nicklas Sule, in arrivo a parametro zero proprio dal Bayern, e con Nico Schlotterbeck a un passo, il Dortmund è pronto a chiudere la terza operazione di mercato.