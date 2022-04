Sun: "Il Chelsea sta valutando De Ligt per il dopo-Rudiger"

LONDRA (Regno Unito) - "Rudiger ha accettato la corte del Real Madrid nonostante i numerosi tentativi del Chelsea di trattenerlo. Per la sua sostituzione il club londinese sta valutando cinque possibili sostituti: De Ligt della Juventus, Koundé del Siviglia, Militao degli stessi Blancos e Pau Torres del Villarreal, oltre a Colwill, giovane prodotto del vivaio dei Blues". In particolare, secondo quanto riferito dal Sun, il 22enne difensore olandese in forza ai bianconeri sarebbe lusingato dell'interesse e non disdegnerebbe in futuro vivere in una metropoli come Londra ma, oltre al muro eretto dalla dirigenza juventina, ci sarebbe anche l'agguerrita concorrenza del Barcellona, che avrebbe messo nel mirino anche Koundé. Per quanto riguarda Militao, invece, che potrebbe fare il viaggio inverso rispetto a Rudiger, l'opera di convincimento verterebbe su un robusto aumento dell'ingaggio: il brasiliano infatti - a dispetto del suo ruolo chiave nello scacchiere tattico - è uno dei calciatori meno pagati nella rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Pau Torres si è messo in mostra con il Sottomarino Giallo che, in Champions League, dopo i ragazzi di Allegri ha eliminato anche il Bayern Monaco: sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United. L'ultima ipotesi, la più suggestiva, riguarda Colwill, canterano a costo zero reduce da una brillante stagione in prestito all'Huddersfield: paragonato in patria a Rio Ferdinand, avrebbe attirato su di sé le attenzioni di Everton, Leicester e Southampton.