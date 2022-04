Marca: "Mbappé, la decisione sul futuro dopo il 21 maggio"

MADRID (SPAGNA) - Per conoscere il futuro di Kylian Mbappé bisognerà aspettare il 21 maggio, giorno in cui il Paris Saint-Germain giocherà la sua ultima partita stagionale. Ne è sicuro 'Marca' secondo cui l'attaccante francese, reduce dal trionfo in Ligue 1 e fin qui sempre enigmatico nelle sue dichiarazioni, aspetta di terminare il campionato insieme ai suoi compagni per poi comunicare le proprie intenzioni.