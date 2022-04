Mundo Deportivo: "Inter sulle tracce di Pjanic: sostituirà Vidal"

BARCELLONA (SPAGNA) - "L'Inter è sulle tracce di Pjanic". Ne sono convinti in Spagna, dove il 'Mundo Deportivo' spiega che "il 32enne centrocampista bosniaco, il cui contratto scade nel 2024, rientrerà al Barcellona dal prestito ai turchi del Besiktas ma non rientra nei piani del tecnico Xavi". Toccherà così alla dirigenza blaugrana trovare una nuova destinazione per l'ex Juventus che "la scorsa estate - aggiunge il quotidiano catalano - era stato vicino al ritorno in bianconero e presto potrebbe invece tornare in Italia per vestire i colori nerazzurri".