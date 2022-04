Mundo Deportivo: "Bayern Monaco e Psg su De Jong"

L'allenatore del Barcellona Xavi, ex leggenda del centrocampo del club e del calcio spagnolo, secondo la stampa catalana, non sarebbe del tutto soddisfatto del rendimento di Frenkie De Jong, nonostante ne riconosca l'enorme potenziale ("può diventare tra i migliori al mondo"). In questa stagione il 24enne olandese ha collezionato 26 presenze da titolare in 33 gare della Liga, ma, sottolinea il Mundo Deportivo, è stato sostituito 12 volte, ben 10 da quando c'è Xavi sulla panchina azulgrana. L'ultima avrebbe infastidito parecchio l'ex Ajax a tal punto che, secondo Radio Barcelona di Cadena SER, sarebbe pronto a valutare il suo futuro nel club se non dovesse più fare parte del progetto. Ha un contratto fino al 2026 e ha sempre detto di voler restare al Barcellona, ma secondo "MD" sarebbe anche consapevole dell'interesse di Psg e Bayern Monaco e potrebbe accettare il trasferimento, sapendo che la sua cessione non è esclusa da un club che ha bisogno di fare cassa.