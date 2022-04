Balotelli: "Sogno di giocare almeno un anno al Boca Juniors"

TORINO - Balotelli si candida per giocare un giorno nel Boca Juniors. L'attaccante dell'Adana Demirspor, in Turchia, ne ha parlato intervenendo in diretta nella trasmissione Watch Party di ESPN Argentina. Uno show in cui era presente anche il Kun Aguero, ex compagno di squadra ai tempi del Manchester City, con il quale è rimasto in ottimi rapporti.