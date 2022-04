Clamoroso Bild: "Contatti tra Haaland e il Bayern Monaco"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - L'indiscrezione della Bild è di quelle clamorose: il Bayern Monaco neo campione di Germania avrebbe contattato Erving Haaland. Il bomber norvegese del Borussia Dortmund avrebbe incontrato a Monaco di Baviera il direttore sportivo del Bayern, Hazan Salihamidzic agli inizi di marzo. Il club bavarese non avrebbe negato lo svolgimento dell'incontro e, come riportato dal quotidiano francese L'Equipe, il presidente Oliver Kahn - che ha glissato sul tema con un eloquente "costa troppo", avrebbe incontrato l'agente dell'attaccante, Mino Raiola. Sul tavolo l'interessamento di Nagelsmann per Ryan Gravenberch e Noussair Mazraoui, gioielli dell'Ajax, ma sembra improbabile che non si sia parlato anche di Haaland.