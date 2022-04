Rothen avvisa il Psg: "Conte? È attaccato al libretto degli assegni"

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Psg. Il tecnico italiano, attualmente allenatore del Tottenham, potrebbe prendere il posto di Pochettino la prossima stagione. Intanto Jerome Rothen, ex giocatore e ora commentatore per RMC Sport, ha espresso le proprie perplessità circa il successore dell'argentino. Pur riconoscendo le capacità dell'ex Juve e Inter, commenta: "Al PSG non serve uno come lui. Dopo aver ascoltato le sue richieste, è meglio che stia dov'è. Soprattutto è meglio che non venga in un club come il Paris Saint-Germain, che ha bisogno di ricostruire un'immagine molto più sana".