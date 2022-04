Tuttosport a caccia di talenti: "Matysik, il difensore dell'Est"

Non solo bomber stile Lewandowski, Milik o Piatek, la Polonia sforna anche difensori. «Attenzione a Milosz Matysik, 2004 del Jagiellonia Bialystok», racconta l’osservatore Stefano Piro, uno dei quattro talent scout (gli altri sono La Spisa, Moro e Panfili) che segue le partite di tutto il mondo anche per Tuttosport.

Come si è imbattuto in Matysik?

«L’Italia, da Boniek in poi, un po’ come la Germania è diventata sempre di più una destinazione naturale per il calciatore polacco in cerca di un trampolino di lancio verso il calcio che conta. Da Kamil Glik ad Arkadiusz Milik, da Piotr Zielinski a Krzysztof Piatek fino al portiere juventino Wojciech Szczesny. Seguendo con costanza l’Ekstraklasa, cioè il campionato di Serie A della Polonia, sono rimasto colpito da Milosz Matysik».

Su Tuttosport del 29 aprile la relazione tecnica dell'osservatore Stefano Piro arricchita dai dati di Wyscout.