As: "Modric, rinnovo con il Real Madrid. Poi ruolo da dirigente"

MADRID (SPAGNA) - Luka Modric ha accettato di rinnovare il suo contratto con il Real Madrid fino al 2023, con un'opzione per la stagione successiva. Lo riporta As, che titola in apertura sul sito: "Blanco para siempre". Nell'accordo tra la società madrilena e il centrocampista croato avrebbe recitato un ruolo da protagonista Carlo Ancelotti, che considera "insostituibile" Modric, al Real dal 2012 per un totale di 430 partite, 31 gol e 70 assist. Inoltre, secondo il quotidiano spagnolo, dopo il ritiro del vicecampione del mondo, i blancos gli affideranno un ruolo da dirigente all'interno del club madrileno.