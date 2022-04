Mirror: "Juve, anche l'Arsenal ha messo nel mirino Dybala"

LONDRA (INGHILTERRA) - Anche l'Arsenal ha messo nel mirino Paulo Dybala. Lo riporta il Mirror. La società londinese è uno dei quattro club della Premier League interessati ad ingaggiare l'argentino che è in scadenza di contratto e lascerà la Juve a fine stagione. I Gunners, quindi, si aggiungono a Manchester United, Newcastle e Tottenham nella lista delle pretendenti di Dybala in Inghilterra, oltre agli altri club europei che stanno alla finestra o hanno già preso contatti con i rappresentanti dell'attaccante bianconero. Dybala è pronto a valutare le sue opzioni per il futuro nelle prossime settimane mentre la stagione volge al termine. Intanto l'Arsenal si aggiunge alle possibili destinazioni dell'ex Palermo: i Gunners infatti stanno monitorando la situazione del nazionale argentino.