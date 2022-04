Mirror: "Ronaldo lascerà lo United per il Psg. Giocherà con Messi"

Cristiano Ronaldo potrebbe giocare insieme a Leo Messi nel Psg. Secondo il tabloid inglese Mirror, l'ex attaccante della Juventus sarebbe la prima soluzione per sostituire Mbappè e lanciare l'assalto alla prossima Champions League. Il quotidiano rilancia le dichiarazioni di Paul Merson, ex giocatore dell'Arsenal e commentatore tv. "Questo potrebbe essere l'ultimo anno di Cristiano Ronaldo in Premier League", ha dichiarato. "Vorrà giocare in Champions League, ci ha giocato per tutta la sua carriera". Merson è convinto che il nuovo tecnico dello United non voglia Ronaldo. " Sarei sorpreso se Erik ten Hag lo volesse, ad essere onesto. Il nuovo allenatore sta pensando ad una squadra giovane e Ronaldo, a 37 anni non dovrebbe farne parte".