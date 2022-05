Raiola, dopo la morte cosa succede all'impero dell'agente?

Il futuro dei suoi assistiti

La sua agenzia - come riportato da Marca - è semplice, basata su poche persone di fiducia: su tutte l'avvocato e partner di Mino per vent'anni, Rafaela Pimienta, poi il cugino Vincenzo Raiola e José Fortes, a seguire gli altri collaboratori minori. Il gruppo continuerà a portare avanti l'azienda anche senza Mino, contando sulla fiducia e la conferma di alcuni giocatori che erano molto legati a Raiola, come ad esempio Paul Pogba e Zlatan Ibrahimovic, e che continueranno a restare nella scuderia. Per gli altri di più fresca acquisizione, come ad esempio Haaland, la permanenza invece non è ancora certa e la decisione sarà presa più avanti.