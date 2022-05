Mundo Deportivo: "Barcellona scatenato: piacciono Azpilicueta e Marcos Alonso"

BARCELLONA (SPAGNA) - Non solo Christensen, il Barcellona è pronto a prendere d'assalto i gioielli del Chelsea. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, infatti, il club catalano avrebbe puntato i riflettori anche su Cesar Azpilicueta (32 anni) e Marcos Alonso (31), entrambi in scadenza a giugno 2023 e pronti a intraprendere una nuova avventura con la casacca blaugrana.

Il Barcellona guarda in casa Chelsea

Per via della sua duttilità - può giocare da centrale di difesa o su entrambe le fasce - e della grande leadership, Azplicueta rappresenterebbe una priorità per il Barcellona. Marcos Alonso, invece, è già da diverso tempo sul taccuino degli uomini mercato del club azulgrana e sarebbe felice di tornare in Spagna dopo il suo passato nelle giovanili del Real Madrid. Inoltre il Barcellona, club nel quale ha giocato anche il padre, rappresenterebbe la chiusura del cerchio. La palla passa ora alla nuova proprietà del club londinese, con i due calciatori che spererebbero in un via libera a prezzo di saldo.