Mbappé, sui social l'indizio: trasloco e futuro al Real Madrid?

PARIGI - Mbappé trasloca? Sui social se lo chiedono dopo che Ora Ito, l'amico-artista della stella del Psg, ha pubblicato una storia della casa del calciatore francese in cui si vedono scatoloni già pronti e trofei e giornali imballati. Sembra che Kylian sia pronto a un cambio di casa, forse quella nuova l'ha già acquistata a Madrid e a fine stagione, dopo l'ultima partita del Paris Saint-Germain il 21 maggio, saluterà per volare in Spagna e vestire il blanco del Real. È solo un'ipotesi, certo, ma l'indizio social combacia con le voci di mercato: il 30 giugno prossimo scadrà il suo contratto e il Madrid è da tempo che lo corteggia, non stupirebbe quindi che Mbappé si stia già organizzando il trasloco.