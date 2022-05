Daily Mail: “Pogba come Tevez! Dallo United al City?”

MANCHESTER (Inghilterra) - Paul Pogba al Manchester City? Questa è l'ultima bomba di mercato di Premier League riportata dal tabloid Sportsmail in merito al futuro del centrocampista francese. L'ex bianconero non vestirà più i colori del Manchester United una volta scaduto il suo contratto (giugno 2022) e la coda per i suoi servigi inizia a farsi sempre più numerosa: al Paris Saint-Germain, Real Madrid e Juventus adesso sembrerebbe esserci anche il City di Guardiola. Il tecnico spagnolo, sempre secondo Sportsmail, starebbe cercando un centrocampista versatile per andare a coprire il buco che lascerà il capitano Fernandinho (anche lui in scadenza a giugno) ed il profilo dell'ex Juve sarebbe ideale. I Citizens però, per regolamento, devono aspettare il termine della stagione per poter approciare il giocatore e fare anche dei calcoli in merito all'ingaggio (Pogba percepisce circa 340 mila euro a settimana). L'ultima volta che si verificò un trasferimento tra le due squadre di Manchester fu nel 2009 con Carlos Tevez che andò a vestire la maglia dei Citizens creando molto scalpore.