Mundo Deportivo: "City, il Barcellona torna su Bernardo Silva"

Il Barcellona sarebbe di nuovo sulle tracce di Bernardo Silva, fantasista del Manchester City. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, già lo scorso anno il portoghese pare sia stato vicino a lasciare i Citizens e i blaugrana sarebbero stati una delle sue destinazioni preferite. Ma Guardiola stesso avrebbe bloccato l'operazione, e quest'anno gli ha consegnato le chiavi della squadra, condivise con Kevin De Bruyne. Il suo contratto scade nel 2025, e in questo momento parrebbe difficile che possa lasciare il Manchester City. Jorge Mendes, il suo agente, avrebbe buoni rapporti con la dirigenza catalana, ma questo potrebbe non bastare per convincerlo a lasciare i Citizens per la Catalogna: gli inglesi sono stati a un passo dal giocare la finale di Champions e ormai fanno parte dell'elité del calcio europeo.