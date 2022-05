Molina: “Juve e Arsenal? L’interesse dei grandi club mi riempie d’orgoglio”

"Quali idoli avevo da bambino? È sempre stato Messi per tutto ciò che rappresentava. Ancora non giocavo terzino, poi quando sono cresciuto ho iniziato a notare Dani Alves e Lahm . Mi reputo un terzino destro con proiezione offensiva. L'allenatore mi dà la libertà di lasciarmi andare e arrivare davanti, senza dimenticare che sono soprattutto un difensore". Si racconta a Marca Molina, l'esterno dell'Udinese che ha catturato su di sé le attenzioni di club importanti per la sua ottima stagione disputata, condita da 7 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia.

Molina: “Juve, felice di piacerti. Non mi sento il nuovo Cuadrado"

Molina sull'interesse di Juve e Arsenal

"L'interesse di Juve e Arsenal? Mi riempie di orgoglio che si parli di club così, ma in questo momento la mia testa è all'Udinese e alla nazionale argentina. Poi vedremo...", prosegue Molina. Che poi si esprime anche sull'idea di giocare insieme a De Paul, ex Udinese, all'Atletico Madrid: "Perché no? Mi piacerebbe fare quel salto ad un certo punto, ma la mia mente in questo momento è concentrata sul finire più in alto possibile con l'Udinese".

Molina: "Giocare con Messi è una follia"

"Messi? Giocare con Leo è una follia che non avrei mai immaginato. Nemmeno quando ho debuttato in Prima Divisione con il Boca potevo pensare che tutto sarebbe andato così veloce: venire in Italia, andare in Nazionale... Poter giocare con Leo è un sogno", conclude Molina.