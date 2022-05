El Pais: "Mbappé-Real, il nodo sono i diritti di immagine"

Mbappé-Real Madrid: imminente riunione tra le parti

Nodo diritti di immagine

L'entourage del calciatore, assicurano le colonne del quotidiano El Pais, confessa di essere sorpreso dal cambio di strategia del Real Madrid che non ha mai menzionato la cessione dei diritti di immagine in fase di trattativa. "Non ho preso una decisione perché ci sono nuovi elementi da considerare", aveva dichiarato Mbappé agli inizi di aprile sul possibile trasferimento in Spagna, assicurando che avrebbe preso "la migliore decisione" con l'aiuto della sua famiglia. Una risposta enigmatica che lo avvicina sempre di più a una clamorosa permanenza a parigina. Il Psg gongola: sul piatto un rinnovo per altri due anni con uno stipendio netto di 40 milioni per il primo anno e 50 per il secondo. La palla passa ora al fuoriclasse francese: Real Madrid o Psg. Chi la spunterà?