Cadena Cope: "Mbappé è a Madrid, accompagnato da Hakimi"

MADRID (SPAGNA) - Mbappé è a Madrid, accompagnato da Hakimi e dal fratello dell'ex calciatore dell'Inter. Lo riporta Cadena Cope. L'attaccante del Psg sta trascorrendo la giornata nella capitale spagnola. La sua presenza a Madrid si sta facendo notare soprattutto perché l'attaccante francese è uno dei primi obiettivi di mercato del Real: la sua visita in Spagna sta scatenando tantissime voci. Intanto, la notizia dell'emittente spagnola ha mandato in visibilio sui social network i tifosi blancos. Il contratto di Mbappé con il Psg scade tra meno di due mesi: è il tempo, per il francese, di prendere una decisione.