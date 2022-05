Marca: "Haaland al City, trasferimento da oltre 350 milioni"

MANCHESTER (Regno Unito) - Sono clamorose le indiscrezioni che giungono sul trasferimento di Erling Haaland al Manchester City . Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca , le cifre dell'operazione superano abbondantemente i 350 milioni di euro : 75 milioni più 10 di bonus della clausola di rescissione del centravanti norvegese destinati alle casse del Borussia Dortmund . Al giocatore 40 milioni di euro per cinque anni . Alle cifre destinate al calciatore si aggiungono poi quelle relative a commissioni e bonus vari: 30 milioni al padre di Haaland, Alf-Inge, che ha indossato il Blue Moon City nel biennio 2000-2002 collezionando 38 presenze e 50 milioni di commissioni per l'agenzia che cura gli interessi del 21enne attaccante originario di Leeds .

Pep, gli investimenti e la Champions

Stando a quanto riportato da Marca, nelle ultime sei sessioni di calciomercato il Manchester City ha investito quslcosa come 1.077 milioni di euro per rinforzare la squadra. Cifre da capogiro che aumentano stagione dopo stagione. Guardiola non vuole però fermarsi. C'è un sogno da raggiungere che assume sempre di più i connotati dell'ossessione: la Champions League.