Carnevali su Raspadori: "Va alla Juve? Io spero resti con noi"

"Raspadori alla Juventus? Speriamo di no". L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali , ha parlato di mercato e e delle trattative che riguardano il club emiliano. Il tecnico Dionisi aspetta con ansia di conoscere cosa accadrà ai suoi gioielli. "L'allenatore è l'unico certo di rimanere - ha detto Carnevali ai microfoni di RaiSport - Dionisi resta senza ombra di dubbio".

"Raspadori alla Juve? Non credo"

Diverso il discorso relativo a Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo, dieci gol in questa stagione, è uno dei calciatori più seguiti in vista della prossima stagione. "Se andrà alla Juve? Non credo, spero che resti con noi", ha chiuso il dirigente del Sassuolo.