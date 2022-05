Manchester City, è ufficiale il colpo Haaland!

MANCHESTER (Inghilterra) - Adesso è ufffiale, Erling Haaland è un nuovo giocatore del Manchester City! Nel comunicato i Citizens scrivono: "Il Manchester City può confermare di aver raggiunto un accordo di principio con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland al Club il 1° luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto ai termini finali del Club con il giocatore". Stando al quotidiano As le cifre dell'operazione supererebbero abbondantemente i 350 milioni di euro: 75 milioni più 10 di bonus della clausola di rescissione del centravanti norvegese destinati alle casse del Borussia Dortmund. Il calciatore dovrebbe invece percepire 40 milioni l'anno per le prossime cinque stagioni, più 30 di commissione al padre Alf-Inge.