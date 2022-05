Marca: "Rudiger è del Real Madrid! Annuncio dopo la finale di Champions"

TORINO - Marca è certa: il tedesco Antonio Rudiger sarà un nuovo calciatore del Real Madrid. L'ex romanista, come pubblica oggi Marca in prima pagina, lascerà il Chelsea per trasferirsi nella capitale spagnola. Il difensore, seguito anche dalla Juve - allontanatasi subito dal giocatore per le richieste economiche fuori scala in termini di commissioni degli agenti e stipendio -, è in scadenza di contratto e avrebbe raggiunto un accordo con il club castigliano, superando già le visite mediche: Rudiger sarebbe pronto a firmare un contratto di quattro anni, percependo una cifra che si aggira sui 9-10 milioni a stagione, oltre a un ingente bonus per la firma. L'accordo prevederebbe anche una clausola rescissoria di 400 milioni.