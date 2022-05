Catalunya Radio: "Non solo Barcellona: Real e Bayern su Mané"

Secondo quanto riportato da Catalunya Radio, su Sadio Mané - attaccante del Liverpool e del Senegal - ci sarebbero molte delle big d'Europa. Il giocatore, infatti, piacerebbe molto non solo al Barcellona - che starebbe lavorando per prenderlo a zero tra un anno, quando il suo contratto con la squadra di Klopp scadrà - ma anche il Real Madrid e il Bayern Monaco. Bavaresi e madrileni, infatti, avrebbero chiesto informazioni sull'attaccante senegalese, e sarebbero pronti a pagare il cartellino del giocatore già quest'estate, così da non dover dover aspettare la scadenza dell'accordo con i Reds e bruciare la concorrenza dei catalani.