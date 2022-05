TNT Sports: "Correa-De Paul, Inter e Atletico pensano allo scambio"

La clamorosa indiscrezione di mercato arriva dall'Argentina. Secondo TNT Sports , l'Inter avrebbe proposto all'Atletico Madrid uno scambio tra Joaquin Correa e Rodrigo De Paul. Due calciatori reduci da una stagione incolore e in cerca di riscatto. L'attaccante nerazzurro è arrivato a Milano la scorsa estate dopo tre stagioni alla Lazio. De Paul ha lasciato l'Udinese per tentare l'avventura nella Liga, dopo cinque anni nel campionato italiano.

I numeri di Correa e De Paul

Joaquin Correa, ha collezionato 24 partite in campionato, segnando quattro gol (doppiette contro Verona e Udinese). La sua stagione è stata condizionata da diversi problemi fisici. Rodrigo De Paul ha messo a segno due reti con la maglia dell'Atletico Madrid (una in campionato e una in Chamions League) e nelle ultime sette gare è stato utilizzato solo due volte dal primo minuto.