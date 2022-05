Ajax, il nuovo allenatore è Schreuder: "Un onore"

Alfred Schreuder è il nuovo tecnico dell'Ajax. A renderlo noto è il club olandese, che ha scelto Schreuder per sostituire Erik Ten Hag, dalla prossima stagione al Manchester United. L'olandese, dunque, lascia i belgi del Bruges e firma un biennale con opzione per la terza stagione con il club dove ha già lavorato come assistente allenatore proprio di Ten Hag. Calciatore fino al gennaio del 2009, il classe 1972 ha avuto esperienze sulle panchine di Vitesse, Twente, Hoffenheim ed è stato anche assistente di Koeman al Barcellona. Schreuder ha dichiarato: "Diventare allenatore dell'Ajax è un onore, una grande opportunità. Sono entusiasta di tornare, qui mi sono divertito molto per un anno e mezzo e ora voglio vincere con una squadra che gioca un bel calcio, con un buon equilibrio tra top player esperti e grandi talenti. Prima, però, voglio concludere la stagione con successo al Bruges. Voglio lasciare con un titolo, sarebbe molto importante per me e farò del mio meglio per riuscirci".