Tuttosport a caccia di talenti: da Van De Beek a Haaland abbiamo fatto 100!

Abbiamo fatto 100! Da Van de Beek (marzo 2018) a Mbamba, protagonista della relazione di oggi, passando per i vari Rodrygo (2018), Havertz (2018), Ferran Torres (2018), Leao (2018), Haaland (2018), Sessegnon (2018). Ma anche Tchouameni (2019), Okafor (2019), Alvarez (2019), Rovella (2019), Piccoli (2019), Pape Sarr (2019), Bellingham (2020), Popescu (2021), Ugochukwu(2021), Slonina (2021), Bardghji (2021), Endrick (2022)... Sono soltanto alcuni dei cento talenti raccontati e trattati, spesso con grande anticipo, all’interno di questa pagina. Merito del preziosissimo lavoro svolto dai vari osservatori che in questi cinque anni hanno arricchito la rubrica “Tuttosport a caccia di talenti”. In principio è stato Nicola Liguori a inaugurare il nostro scouting, poi di stagione in stagione si sono aggiunti e alternati tanti altri professionisti del mestiere. Da Marco Borri ad Andrea Ervigi, da Andrea La Spisa a Gianluca Mirra, dal maestro Adelio Moro (per vent’anni scout dell’Inter) a Francesco Panfili fino a Stefano Piro.