Dalla Germania: "Lewandowski sempre più vicino al Barcellona"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Sembra sempre più probabile un addio al Bayern Monaco da parte di Robert Lewandowski , che ha rifiutato il prolungamento del contratto in scadenza con i bavaresi nel giugno 2023. "La macchina da gol Robert Lewandowski lascerà il club entro l'estate del 2023", scrive Sport Bild: "Nelle ultime settimane il miglior giocatore Fifa 2021 ha annunciato ai dirigenti del Bayern che non avrebbe rinnovato il contratto, comunque valido per un anno", conferma il sito Sport1, citando proprie fonti.

Lewandowski verso il Barcellona

La stampa tedesca sottolinea come non vendere il bomber polacco quest'estate significherebbe lasciarlo andare a costo zero nel 2023. Nelle settimane scorse invece i dirigenti del Bayern avevano sottolineato come Lewandowski sarebbe rimasto nella squadra tedesca anche nella prossima stagione. Lewa avrebbe già avuto contatti con il Barcellona, che a questo punto è in pole position per arrivare al centravanti polacco.