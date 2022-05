Lewandowski ammette: "Forse è stata la mia ultima partita col Bayern"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Negli scorsi giorni il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha praticamente ufficializzato l'addio a fine stagione di Robert Lewandowski. Una notizia che circolava già da parecchio tempo e che è stata confermata proprio ieri al termine della partita di campionato contro il Wolfsburg dallo stesso attaccante polacco: "Potrebbe esser stata la mia ultima partita con il Bayern - ha ammesso con fermezza l'ex centravanti del Borussia Dortmund alla tv polacca 'Viaplay' - Non posso dirlo al 100% ma potrebbe esser così. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club". Sul giocatore si è già mosso il Barcellona di Xavi, che attualmente sembra essere la destinazione più probabile (e gradita).