Marca: "Mbappé, accordo raggiunto con il Real Madrid"

MADRID - Ormai ci siamo, Mbappé è ad un passo dal trasferimento al Real Madrid. È quanto riporta l'edizione odierna di Marca, secondo il quale l'accordo tra le due parti si è già concluso la scorsa settimana. I Blancos rimarranno ora in silenzio, aspettando che sia proprio l'attaccante francese, che si libererà a parametro zero dal Psg a partitre dal primo luglio, ad annunciare la sua nuova squadra. Mbappé infatti durante la premiazione come miglior giocatore della Ligue 1 ha affermato: "La mia decisione è quasi fatta. Annuncerò ufficialmente la mia scelta sul futuro a giugno".