Marca: "Il Liverpool ha provato a soffiare Mbappé al Real"

TORINO - Kylian Mbappé e il Real Madrid sono pronti a dirsi sì ma c'è chi, dall'Inghilterra, ha provato a mettere il bastone tra le ruote e rovinare un matrimonio annunciato. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe tentato il tutto per tutto pur di soffiare in extremis il fenomeno francese al Real Madrid. Il tentativo sarebbe stato fatto qualche giorno fa, con i Reds convinti di poter strappare il clamoroso "sì" dell'attaccante del Psg. Mbappé, lusingato dall'interesse e dall'affetto mostratogli dal club del Merseyside, ha ringraziato i Reds ma declinato la proposta senza pensarci su due volte: nella sua testa c'è solo il Real Madrid, la squadra dei suoi sogni. Il Liverpool, che segue le vicende sportive - e soprattutto contrattuali - di Kylian dal 2017, non ha mai affondato il colpo per vestirlo di rosso. Anche l'ultimo tentativo in extremis non è andato a buon fine: Mbappé allieterà l'esigente ma affascinante platea del Santiago Bernabéu. Anfield Road, per i prossimi anni, potrà accoglierlo solo da avversario.