Manchester United, Ten Hag esalta Ronaldo: "Un gigante"

AMSTERDAM (Olanda) - Il nuovo Manchester United di Erik Ten Hag ripartirà da Cristiano Ronaldo. Lo ha fatto sapere l'allenatore olandese, intervistato dai compatrioti del quotidiano "De Telegraaf" dopo essersi congedato dall'Ajax: "Ho molta voglia di lavorare con lui. Ronaldo è un gigante per quello che ha già dimostrato" - afferma Ten Hag, sottolineando l'importanza di CR7 per ambiente e spogliatoio mancuniano -. Credo che sia ancora molto ambizioso. Per quanto mi riguarda voglio che resti, è stato molto importante in questa stagione per il Manchester United".