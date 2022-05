Dagli Usa: "Messi azionista e calciatore dell'Inter Miami nel 2023"

MIAMI (Stati Uniti) - Lionel Messi potrebbe trasferirsi all'Inter Miami nel 2023, ma non solo per concludere la sua carriera da calciatore. Secondo un'indiscrezione lanciata dall'emittente televisiva "DirecTV" e ripresa da "Marca", infatti, il fuoriclasse argentino potrebbe acquistare a breve il 35% delle azioni della società di David Beckham per poi unirsi alla squadra statunitense quando il suo contratto con il Paris Saint-Germain scadrà nell'estate del 2023. Un'ipotesi che però non convince "Sport": a detta del quotidiano catalano, che cita fonti vicine al calciatore, la "Pulga" non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro.