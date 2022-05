As: "Inter e Atletico Madrid in vantaggio per Dybala"

MADRID (Spagna) - Il 30 giugno l'avventura di Paulo Dybala con la Juve terminerà ufficialmente. La Joya non prolungherà il suo contratto, nonostante la sua voglia di restare in bianconero, come testimoniato anche dalle lacrime di ieri sera allo Stadium. Sul futuro della Joya sono tante le voci che iniziano a circolare, ma secondo il quoitidiano As sono due le piste più roventi: una è quella dell'Inter l'altra è quella dell'Atlético Madrid. Tra i nerazzurri Dybala ha la stima di Beppe Marotta, l'uomo che lo ha portato a Torino per 32 milioni dal Palermo nel 2015. L'operazione sfilò l'argentino proprio ai Colchoneros che tentarono invano di anticipare la Juventus per chiudere il suo acquisto. Ora però, continua As, il direttore sportivo madrileno Andrea Berta non vuole commettere errori come in passato e ha Dybala in mente nei suoi progetti futuri, tanto da avere un incontro con il suo entourage nei prossimi giorni.